الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات للتعامل مع الأمطار

الامطار
الامطار

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركات التابعة بمختلف المحافظات أثناء موجة التقلبات الجوية والتعامل مع تراكمات مياه الأمطار أولا بأول.

وتابع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

من جانبه، تابع اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، تحركات وجهود سيارات شفط المياه ومعدات ورجال الشركه بجميع فروع الشركة أثناء رفع مياه الأمطار منذ مساء أمس الخميس 2022/1/13  إلى اليوم الجمعة، والعمل متواصل بالشوارع والميادين.

وقال محمد سعيد، إن محافظة البحيرة شهدت، منذ أمس، أمطارا خفيفة متقطعة علي بعض مراكز ومدن المحافظة وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركة في حالة عمل دائم علي مدار اليوم ومتابعة لحظة بلحظة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، غدا السبت، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الاستعداد القصوى الشركات التابعة بمختلف المحافظات موجة التقلبات الجوية تراكمات مياة الامطار

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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