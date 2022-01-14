الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة صورت طفلها أثناء رقصه بـ«سنجة» فى السلام

ضبط سيدة
ضبط سيدة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة صورت طفلها أثناء إمساكه سلاحًا أبيض «سنجة» في السلام.

تلقت أجهزة بالقاهرة بلاغًا من والد الطفل ورصدت منذ قرابة شهرين انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لطفل صغير عمره حوالي سنتين ممسكًا بسنجة يؤدي حركات راقصة.

 وبعمل التحريات تبين أن والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أن والدة الطفل على خلاف مع واله وتركت المنزل منذ فترة، وقامت بتصوير الفيديو للطفل ونشره على «فيس بوك» وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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