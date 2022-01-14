وزيرا خارجية الصين وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة، جلسة محادثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الجانبين اتفقا على دفع تعزيز كافة جوانب التعاون، ومن بينها التعاون في التجارة والاقتصاد ومجالات مكافحة الجوائح، وتوصلا إلى اتفاق بشأن الإعفاءات المتبادلة من تأشيرة الدخول، كما اتفقا على توقيع وثائق ذات صلة في وقت قريب لتسهيل تبادلات الأفراد ودعم التبادلات الثقافية والشعبية.



وتبادل الجانبان أيضًا الرؤى بشأن القضايا التعددية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.



وأوضح وانغ أن الصين وسلطنة عُمان، بصفتيهما من الدول النامية والأسواق الناشئة، تواجهان تحديات مشتركة، معربًا عن أمله في تمكن الجانبين من تعميق التعاون متبادل النفع والمضي قدمًا في الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية العماني إنه يقدر الدعم الصيني القوي، وتعهد بالتزام بلاده بمبدأ صين واحدة، وكذا دعم الصين في حماية مصالحها المشروعة.

وأضاف أن سلطنة عُمان تعتزم دفع تعميق شراكتها الاستراتيجية مع الصين، والمشاركة بفاعلية في مبادرة الحزام والطريق، معربًا أيضًا عن دعم بلاده لأوليمبياد بكين الشتوية المقبلة.