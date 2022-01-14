جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل ابن عمه وإصابة آخرين في مشاجرة بالعياط

تكثف الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لإلقاء القبض على أحد الأشخاص قام بقتل ابن عمه وإصابة ٢ آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بينهم بسبب الميراث وقطعة أرض بالعياط وفر هاربا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالعياط .

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد هشام بهجت مفتش مباحث قطاع الجنوب تبين مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين بطلق فرد خرطوش تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد إدريس رئيس مباحث العياط أن الحادث و قعدت بقرية المتانيا بالعياط وأن سبب المشاجرة الخلاف علي قطعة أرض بمدينة العياط و ميراث أولاد العم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.