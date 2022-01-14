الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة السلاح بقليوب

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لممارستهم نشاطا إجراميا بحيازتهم أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش"، وكمية من المواد المخدرة "الهيروين المخدر"، بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة النارية، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، سبق اتهامهم بعدة قضايا، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وتشكيل فريق بحثى  وتمكنوا من ضبط "أ ه ص"، 23 سنة، عاطل، وشهرته "خاطر"، سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات وسلاح، و"م ح م"، 35 سنة، عاطل، وشهرته "عقابية"، سبق اتهامه فى 5 قضايا، و"أ س ا"، 21 سنة، عاطل، وشهرته "حلية"، سبق اتهامه فى قضية تموين، بحوزتهم 3 سلاح نارى "بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار، و90 جرام من مسحوق الهيروين، وكمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالى 1050 جنيها، و3 هاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية امن القليوبية تشكيل عصابي 3 عاطلين أسلحة نارية لهيروين المخدر

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