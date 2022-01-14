الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط 136 ألف دينار قبل توزيعها على منحرفين للتخريب في تونس

التخريب في تونس
التخريب في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت من حجز مبالغ ماليّة مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص، بحيّ التّضامن، حيث تم ضبط شخصين على متن سيّارة بحوزتهما 42 ألف دينار (مجهولة المصدر)، كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب اليوم.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود تمكنت من ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغ مالي قدره 94 ألف دينار (مجهولة المصدر) و2 "درون"، موضحة أنها قامت باتّخاذ التدّابير والإجراءات اللاّزمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجّلين لضمان سلامة المواطنين وحفاظًا على الممتلكات العامّة والخاصّة.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

يذكر أن يوم 14 يناير ذكرى "الثورة والشباب"، حيث تشهد منطقة وسط البلد إجراءات أمنية صارمة خاصة شارع الحبيب بورقيبة.

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وائل لطفي

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