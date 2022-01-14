«التضامن» تنقذ مواطنًا من شوارع الإسكندرية

أعلن "فريق أطفال وكبار بلا مأوى" عن نجاحه في إنقاذ مواطن بلا مأوى بالإسكندرية، بعد ورود عدة بلاغات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتواجده في أحد أحياء المحافظة.

وعلى الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية إلى مقر البلاغ بجوار مسجد السلاموني، وتم العثور على الحالة حيث ذكر أن عمره ٤٥ عامًا وعليه أثر كدمات وغرغرينة بالساق وهو في حالة إعياء شديدة، بفحص العين بدى عليه آثار مخدر وعند سؤال الأهالي أفادوا أنه يمكث منذ يومان في هذا الوضع وتم عمل بلاغ وكذلك طلب الإسعاف لنقل الحالة إلى المستشفى بصحبة الفريق.

كما أنه أثناء ذلك ظهر شقيق الحالة فلوحظ استياء أهالي الشارع لكن بعد تهدئة الوضع تبين أن الشخص بالفعل مدمن عقار الاستروجين وترك المنزل منذ يومان وقامت الوحدة بعمل توعية وإرشاد للتعامل معه والأخ يدعى "أ.م" والحالة "و.م"، وبالفعل قامت الإسعاف بحمل الحالة مع اصطحاب الأخ الذي ذكر أنه سيتكفل بالموضوع وأنه حال احتاج أي خدمات سيتم التواصل مع الفريق وشكر 4 الأهالي الفريق على مجهوده والمساعدة، ولكن وافته المنية.

يذكر أن هناك 3 وحدات متنقلة تعمل في محافظة الإسكندرية لتقديم الحماية والرعاية للأطفال والكبار بلا مأوى.

كما أوضحت وزارة التضامن أن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يعمل في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها كثافة عالية في نسب من لا مأوى لهم والأكثر تصديرا للظاهرة وهي "الجيزة، القاهرة، بنى سويف، أسيوط، المنيا، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الفيوم، الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد.

وكذلك أشارت إلى أنه يتم بتمويل قدره 164 مليون جنيه، يساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون جنيه، وتساهم وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 50 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.