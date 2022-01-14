واشنطن: لا مخاوف من العقوبات بشأن اتفاقيات الطاقة بين لبنان والأردن ومصر

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروتي شيا، إنها سلمت رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خطابًا خطيًا رسميًا من وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أنه لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر.

جاء ذلك في تصريحات لها عقب لقائها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، بالسراي الكبير مقر مجلس الوزراء اللبناني.

وأضافت أن الخطاب بددت خلاله وزارة الخزانة الأمريكية على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية بين لبنان والأردن ومصر.

وأوضحت أن هذه الرسالة التي تم تسليمها لميقاتي تمثل دفعة إلى الأمام وحدثًا رئيسيًا في الوقت الذي تواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني.