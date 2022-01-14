الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: مقتل 330 حوثيًا وتدمير 29 آلية عسكرية فى مأرب والبيضاء

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، عن مقتل 330 حوثيا وتدمير 29 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء.

وأوضح التحالف- في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشات الحوثية في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 250 إرهابيا وتدمير 22 آلية عسكرية حوثية.

وفي محافظة البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 12 عملية استهداف ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل 80 إرهابيا وتدمير 7 آليات عسكرية حوثية.

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