الإمارات: تقديم أكثر من 13 ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 13 ألفًا و432 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلى 23 مليونًا و10 آلاف و966 جرعة.

وذكرت الصحة الإماراتية- في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد- »19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.