الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرصد يمنى: شاب ينتزع أكثر من 50 لغمًا حوثيًا فى شبوة

حوثي
حوثي

قال المرصد اليمني للألغام إن شابًا من أبناء مديرية بيحان في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، قرر العمل على نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في مناطق تم تحريرها مؤخرًا بالمحافظة، وتمكن من انتزاع أكثر من 50 لغمًا.

وأضاف المرصد- حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية- أن الشاب الذي يعمل متطوعًا إلى جانب آخرين من أبناء المنطقة، انتزع أكثر من 50 لغمًا زرعها الحوثيون في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة المطيرية في بيحان.

وعمد الحوثيون إلى زراعة الألغام المتنوعة في مديريات عسيلان وبيحان وعين غرب شبوة، قبل أن يتم طردهم بعملية عسكرية خاضتها ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وزرع الحوثيون أكثر من مليوني لغم في اليمن، تسببت بمقتل أكثر من 20 ألف مدني، حسب تقارير حقوقية.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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