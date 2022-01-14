الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنفذ 30 مدرسة حقلية في 13 محافظة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ ٣٠ مدرسة حقلية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، ١٣ محافظة.

وقال الدكتور ياسر حيمري، المنسق العام للمدارس الحقلية، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف اد الدكتور عادل عبد العظيم، نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب.

وأوضح أنه تم تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، لعدد ٣٠ مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في ١٣ محافظة وهي الأقصر، سوهاج، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ.

وأشار المنسق العام للمدارس، إلى أن فعاليات هذه المدارس شملت محاصيل:  القمح، والفول البلدي، والبصل، والبطاطس، والطماطم، وبنجر السكر، والبسلة، والخيار، والفراولة، والإنتاج الحيواني، والإنتاج الداجني، وشارك في تنفيذ أنشطتها ١٠٠ خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيواني، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، وذلك بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة.

وأضاف أن هذه الأنشطة تأتي في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ ١٧٠ مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكي في ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد ومركز البحوث الزراعية بتنفيذ المدارس الحقلية في المحافظات لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الغذاء للمواطنين. 

-الزراعة تعلن الانتهاء تنفيذ مدرسة حقلية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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