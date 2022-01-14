الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: «ألوية العمالقة» تستهدف مواقع الحوثيين فى مأرب

الحوثيين
الحوثيين

تمكنت «ألوية العمالقة» باليمن من استهداف مواقع الحوثيين شمال مدينة حريب، مع استمرار الاشتباكات جنوب مأرب.

وذكرت قناة «اليمن الإخبارية»، اليوم الجمعة، أن الألوية تقدمت تجاه مركز المدينة ووصلت إلى جبال الذرعان والعكرمة، حيث يتحصّن المئات من العناصر الحوثية الذين فروا من شبوة.

من جهتها، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من إخراج الحوثيين من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.

وحققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، تقدمًا جديدًا في الجبهة الجنوبية بمأرب، خلال معارك ألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الجيش والمقاومة شنّوا هجومًا كاسحًا تمكنوا خلاله من دحر الحوثيين من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.

وأكد سقوط العديد من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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