«شجع سياحة بلدك».. حكيم من أمام الأهرامات: مفيش في جمالك يا مصر

نشر النجم حكيم ، منذ قليل، مجموعة صور له أثناء زيارته للأهرامات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمن حرصه الدائم على دعم السياحة المصرية والترويج لها.

وعلق حكيم على الصور قائلا: «لو لفينا الدنيا بحالها مش هنلاقي في جمالك يا مصر».

وبمجرد نشر الصور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه، متمنين له دوام الصحة والعافية.

وكان قد حرص عدد كبير من النجوم مؤخرا على تنشيط هاشتاج «شجع سياحة بلدك»، من نشر صور لهم خلال زيارتهم المناطق الأثرية داخل القاهرة وخارجها بالمحافظات التى تمتلئ بالمعابد والمتاحف المصرية القديمة، حيث يوثق هؤلاء النجوم رحلاتهم وزياراتهم للمناطق الأثرية بصور وفيديوهات يشاركونها عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعى، والتى تعد دعاية للسياحة فى مصر، وكانت اخرهم النجمة يسرا.

ومن جهة أخرى، يواصل حكيم تحضيراته الخاصة لطرح مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يستعد لجولة فنية ضخمة تضم عدد كبير من الحفلات المقرر إقامتها فى بلدان العالم ضمن برنامجه الفني للعام الجديد.

وكان النجم حكيم، قد أحيا مؤخرا حفل بطولة كأس الأمم الافريقية فى الكاميرون، ومن قبلها طرح أغنية "الناس السهرانين"، والتى لاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر و انستجرام، وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، كما طرح أغنية «حبيبي» وتقول كلماتها الدنيا معاك يا نور عيني حلوة في عيني من خوفي عليك أنا داريتك بين رمشيني".

بينما آخر ألبوم، غنائي طرحه النجم حكيم، كان العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية، وقد أعاد موخرًا توزيع عدد من الأغاني الشعبية، وقدم حكيم 7 أغنيات عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.