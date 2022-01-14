الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شجع سياحة بلدك».. حكيم من أمام الأهرامات: مفيش في جمالك يا مصر

حكيم
حكيم

نشر النجم حكيم ، منذ قليل، مجموعة صور له أثناء زيارته للأهرامات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضمن حرصه الدائم على دعم السياحة المصرية والترويج لها.

 وعلق حكيم على الصور قائلا: «لو لفينا الدنيا بحالها مش هنلاقي في جمالك يا مصر».

وبمجرد نشر الصور، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه، متمنين له دوام الصحة والعافية.

 وكان قد حرص عدد كبير من النجوم مؤخرا على تنشيط هاشتاج «شجع سياحة بلدك»، من نشر صور لهم خلال زيارتهم المناطق الأثرية داخل القاهرة وخارجها بالمحافظات التى تمتلئ بالمعابد والمتاحف المصرية القديمة، حيث يوثق هؤلاء النجوم رحلاتهم وزياراتهم للمناطق الأثرية بصور وفيديوهات يشاركونها عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعى، والتى تعد دعاية للسياحة فى مصر، وكانت اخرهم النجمة يسرا.

ومن جهة أخرى، يواصل حكيم تحضيراته الخاصة لطرح مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يستعد لجولة فنية ضخمة تضم عدد كبير من الحفلات المقرر إقامتها فى بلدان العالم ضمن برنامجه الفني للعام الجديد.

وكان النجم حكيم، قد أحيا مؤخرا حفل بطولة كأس الأمم الافريقية فى الكاميرون، ومن قبلها طرح أغنية "الناس السهرانين"، والتى لاقت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر و انستجرام، وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، كما طرح أغنية «حبيبي» وتقول كلماتها الدنيا معاك يا نور عيني حلوة في عيني من خوفي عليك أنا داريتك بين رمشيني".

بينما آخر ألبوم، غنائي طرحه النجم حكيم، كان العام الماضي بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية، وقد أعاد موخرًا توزيع  عدد من الأغاني الشعبية، وقدم حكيم  7 أغنيات عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب.

النجم حكيم حكيم في الاهرامات حكيم يروج للسياحة شجع سياحة بلدك المطرب حكيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«شركات السياحة» تعلن الرسوم المقررة بموسم العمرة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق عقب إصابته بكورونا

متاح.. تفاصيل نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد 2022

بعد تحذير «الصيادلة».. ضحايا التداوي عبر الإنترنت يتحدثون لـ«الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جيروزاليم بوست: صفقة المدعي العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسي

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم