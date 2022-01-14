الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فتح الباب لقبول أول دفعات المعهد القبطي للدراسات النفسية

كنيسة
كنيسة

أعلن المعهد القبطي للدراسات النفسية (CIP) التابع لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية عن قبول أول دفعة من الآباء الكهنة والخدام والخادمات للدراسة به.

يحصل خريجو المعهد على دبلومة في الصحة النفسية، ويُدَرِّس به مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال النفسي لـ ٤ مستويات متدرجة لمدة ٩ شهور، تتضمن موضوعات مثل الصحة النفسية والكنيسة، ومدخل إلى الصحة النفسية، ومراحل النمو المختلفة، والبناء النفسي في المراحل المختلفة، والصحة النفسية والنمو والتوافق النفسي، والشخصية واضطراباتها ومهارات التعامل المختلفة، والاضطرابات والأمراض النفسية، والإرشاد النفسي والأسري، والدواء والطب النفسي والبرامج العلاجية.

وفي سياق آخر تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد الختان، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

وأطلقت ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحجز المسبق لقداسة عيد الختان المجيد، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شددت الكنائس على الأقباط على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال قداسات عيد الختان المجيد.

و«عيد الختان» هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الأرض حينها، وهو من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور.

وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين، وأحيانا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضي ألا يأكل الفصح رجل أغرل وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله.

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وائل لطفي

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