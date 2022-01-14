الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الضيفية الخلوتية» تنظم مجلسها الأسبوعي بحضور شيخ الطريقة الرفاعية (صور)

الضيفية خلال مجلسها
الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى

نظمت الطريقة الضيفية الخلوتية، مساء أمس، مجلسها العلمي الأسبوعي بحضور عدد كبير من أتباعها ومريديها، في مقرها بالقاهرة، حيث كان فى مقدمة المشاركين الدكتور محمود أبوعلى شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، والشيخ طارف ياسين الرفاعى شيخ عموم الطريقة الرفاعية.

271836717_4570442479748150_3945733532851240081_n
الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى 

وقالت "الضيفية الخلوتية" عبر صفحتها الرسمية، إنه تم تنظيم المجلس الديني الأسبوعي مساء أمس الخميس، بمسجد ومقام العارف بالله سيدى اسماعيل ضيف رضى الله عنه وأرضاه، وكذلك تم تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة  مولدى السيدة نفيسة والسيدة رقية رضى الله تعالى عنهما، ومولد سيدى عمر بن الفارض رضي الله عنه وأرضاه. 

271836979_4570442129748185_6747107320524782718_n
الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى 

وتابعت: لقد شرفنا بالحضور عدد كبير من رجالات وعلماء التصوف الإسلامى، حيث كان من بين المشاركين الشيخ طارق يس الرفاعى شيخ عموم الطريقة الرفاعية، مع جمع من الأحباب من جميع محافظات الجمهورية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير، ونسأل الله أن يوفق طريقتنا وشيخها الدكتور محمود أبوعلى لما فيه الخير والسداد لمصر والأمة الإسلامية. 

271446692_1284011678744317_6771503634833129013_n
الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى 

ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إن الطريقة الضيفية وأتباعها قاموا بتنظيم مجلسهم العلمى الأسبوعي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من المحبين والمريدين التابعين للطريقة، حيث تم الاحتفال بعدد من موالد الصالحين وآل البيت الكرام، مثل مولد السيدة نفيسة والسيدة رقية وسيدى عمر بن الفارض، إذ اعتادت الطريقة الضيفية على تنظيم هذه الفعاليات الصوفية والدينية بشكل دائم، محبة فى آل بيت رسول الله وإحتفاءاً بذكرى الصالحين . 

271811670_4570439199748478_8138754369797776129_n
الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى 

وتابع "أبوعلى" أن الأمسية الدينية، ناقشت العديد من الأمور الدينية المختلفة، مثل دور التصوف فى نشر الفكر الدينى الصحيح، والقضاء على الفكر المتطرف، عبر الندوات والملتقيات والمجالس العلمية التى تنظمها الطرق والزوايا الصوفية.

271813740_4570437393081992_2087426742791526457_n
الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى 

271487233_1284014678744017_823915656203690969_n
271487233_1284014678744017_823915656203690969_n
271811670_4570439199748478_8138754369797776129_n
271811670_4570439199748478_8138754369797776129_n
271812831_4570438609748537_1454317859129734317_n
271812831_4570438609748537_1454317859129734317_n
271813740_4570437393081992_2087426742791526457_n
271813740_4570437393081992_2087426742791526457_n
271814004_4570441756414889_7966047162089886072_n
271814004_4570441756414889_7966047162089886072_n
271815369_4570439829748415_2922732627526153957_n
271815369_4570439829748415_2922732627526153957_n
271819802_4570438919748506_12415420112409152_n
271819802_4570438919748506_12415420112409152_n
الضيفية الخلوتية تنظم مجلسها الأسبوعي بحضور شيخ الرفاعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

فرصة ثانية.. كيف يُصوِّب كيروش مسار «الفراعنة» قبل فوات الأوان؟

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق عقب إصابته بكورونا

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

بعد أزمتها اليوم وتصدرها التريند.. من هى شدوى عصام الحضرى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

جيروزاليم بوست: صفقة المدعى العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسى

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم