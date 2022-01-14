«الضيفية الخلوتية» تنظم مجلسها الأسبوعي بحضور شيخ الطريقة الرفاعية (صور)

نظمت الطريقة الضيفية الخلوتية، مساء أمس، مجلسها العلمي الأسبوعي بحضور عدد كبير من أتباعها ومريديها، في مقرها بالقاهرة، حيث كان فى مقدمة المشاركين الدكتور محمود أبوعلى شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، والشيخ طارف ياسين الرفاعى شيخ عموم الطريقة الرفاعية.

الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى

وقالت "الضيفية الخلوتية" عبر صفحتها الرسمية، إنه تم تنظيم المجلس الديني الأسبوعي مساء أمس الخميس، بمسجد ومقام العارف بالله سيدى اسماعيل ضيف رضى الله عنه وأرضاه، وكذلك تم تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة مولدى السيدة نفيسة والسيدة رقية رضى الله تعالى عنهما، ومولد سيدى عمر بن الفارض رضي الله عنه وأرضاه.

الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى

وتابعت: لقد شرفنا بالحضور عدد كبير من رجالات وعلماء التصوف الإسلامى، حيث كان من بين المشاركين الشيخ طارق يس الرفاعى شيخ عموم الطريقة الرفاعية، مع جمع من الأحباب من جميع محافظات الجمهورية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وحضراتكم جميعا بألف خير، ونسأل الله أن يوفق طريقتنا وشيخها الدكتور محمود أبوعلى لما فيه الخير والسداد لمصر والأمة الإسلامية.

الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى

ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إن الطريقة الضيفية وأتباعها قاموا بتنظيم مجلسهم العلمى الأسبوعي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من المحبين والمريدين التابعين للطريقة، حيث تم الاحتفال بعدد من موالد الصالحين وآل البيت الكرام، مثل مولد السيدة نفيسة والسيدة رقية وسيدى عمر بن الفارض، إذ اعتادت الطريقة الضيفية على تنظيم هذه الفعاليات الصوفية والدينية بشكل دائم، محبة فى آل بيت رسول الله وإحتفاءاً بذكرى الصالحين .

الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى

وتابع "أبوعلى" أن الأمسية الدينية، ناقشت العديد من الأمور الدينية المختلفة، مثل دور التصوف فى نشر الفكر الدينى الصحيح، والقضاء على الفكر المتطرف، عبر الندوات والملتقيات والمجالس العلمية التى تنظمها الطرق والزوايا الصوفية.

الضيفية خلال مجلسها الاسبوعى

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