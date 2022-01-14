«البيت المحمدي» تستأنف شرح كتاب الفلاح ومصباح الأرواح.. اليوم

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الجمعة، عن استئناف الدكتور محمد مهنا المستشار السابق لشيخ الأزهر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت المحمدى، لشرح كتاب "مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح" للإمام ابن عطاء الله السكندري، مساء اليوم الجمعة بمقر البيت المحمدي.

وقالت مؤسسة البيت المحمدي، أنه سيشارك فى المجلس العلمى عدد من علماء وشيوخ وطلاب الأزهر الشريف، ووفد من الطلاب الأجانب بالأزهر الشريف من دول "إندونيسيا وماليزيا والشيشان"، حيث يقوم هؤلاء الطلاب بمتابعة الدروس العلمية التى تقدمها المؤسسة، حيث تفيدهم هذه الدروس فى دراستهم بالأزهر الشريف.

وكشفت المؤسسة، أنه سيسمح بحضور جميع الطلاب والشباب ولكن مع الالتزام بالتدابير الصحية، حيث سيتم بث المجلس العلمي عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة البيت المحمدى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، كما يشارك عدد من علماء الأزهر فى هذا المجلس منهم الدكتور عرفه النادي والدكتور فتحي حجازي وكذلك عدد من علماء البيت المحمدى مثل الدكتور إبراهيم الصوفي والدكتور سيد شلبي.

وقال الدكتور سيد شلبى عضو مؤسسة البيت المحمدي، إن مؤسسة البيت المحمدى تسعى لنشر التصوف العلمى القائم على الكتاب والسنة، وهذا ما يحدث منذ اليوم الأول لافتتاح هذه المؤسسة العلمية، وبالفعل نجحت المؤسسة حتى الآن فى تخريج العديد من الطلاب والدارسين القادرين على مواجهة الفكر المتشدد، من خلال أكاديمية أهل الصفة التابعة للمؤسسة، وهذا يدل على الدور الهام الذى تقوم به هذه المؤسسة العظيمة، من أجل تخليص المجتمع من آفة التطرف.

وتابع "شلبي" أن مؤسسة البيت المحمدى تواصل جهودها للقضاء على التطرف ونشر الوسطية، بفضل القيادة الحكيمة للدكتور محمد مهنا هذا العالم الجليل الذي يقوم بدوره على أكمل وجه فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح.