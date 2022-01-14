رئيس وزراء اليونان يتخذ موقفا صارما بفرض غرامات على غير المطعمين

ذكر رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هناك وسيلة سهلة أمام أي أشخاص يريدون تجنب الغرامات، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر ولم يحصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال في مقابلة بثتها قناة "إيه.إن.تي1." التلفزيونية "احصلوا على تطعيم، بالتالي لن تدفعوا أي غرامة".

وتم توجيه تساؤلات له، عما إذا كان يدرك مدى صعوبة الغرامات على ميزانيات المتقاعدين اليونانيين.

وسوف تلزم القواعد، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، أي شخص فوق الـ60 عاما أو أكثر ، بدفع رسوم شهرية، قيمتها 100 يورو(50ر114 دولار)، إذا اختاروا عدم تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.



كان قد تم الإعلان عن القواعد المقبلة في نوفمبر الماضي، وتابع "منذ ذلك الحين، حصل حوالي 90% من هؤلاء ممن يبلغون 60 عاما وأكثر على تطعيم".

وفور سريان القانون، ستحيل سلطات الصحة الحكومية أسماء غير المطعمين إلى السلطات المالية، حتى تتمكن من فرض غرامات.

وسيتم استخدام المال لدعم المستشفيات في اليونان.

وأعلنت الحكومة اليونانية، الأربعاء، عن تمديد القيود الصارمة الرامية لاحتواء فيروس كورونا، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ستظل القواعد سارية لمدة أسبوع آخر على الأقل بعد موعدها النهائي السابق في 16 يناير.

ويتعين استمرار إغلاق المطاعم والحانات في منتصف الليل، ولا يتم السماح باستضافة زبائن واقفين، بل لا بد من جلوسهم لتلقي طلباتهم، فيما يتم منع تشغيل الموسيقى.



ولا يتم شغل إلا 10% من سعة الاستاد في مباريات كرة القدم، ويجب على زوار دور رعاية المسنين والمستشفيات إبراز نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليمراز المتسلسل «بي سي آر».



وما زال عدد حالات العدوى الجديدة مرتفعًا، خاصة في ضوء انتشار سلالة أوميكرون، وظهرت نتيجة فحوص أكثر من 25 ألف طالب ومعلم إيجابية لكورونا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد عودتهم من عطلات عيد الميلاد.