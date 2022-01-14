الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في واقعة قتل شخص وقطع رأسه بالمنيا

حبس
حبس

تجري جهات التحقيق بالمنيا، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على أشلاء شاب قتله متهم وقطع رأسه وأطرافه وتخلص منهم في مصرف مائي، وتستمع لأقوال أسرة القاتل والمقتول وشهود العيان.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم الرئيسي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد حسان، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمد حبشي مدير مباحث المديرية، يُفيد بورود بلاغ لمأمور قسم المنيا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة لذكر مقطوع الرأس والذراعين والساقين وملفوف ببطانية، وملقى خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بالطريق الدائري.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى هشام - س- م ،  ٣٠ سنة سائق مقيم مركز مطاي،  وبتطوير البحث تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكب الجريمة ويدعى، عادل - ا- ف ، ٥٩ سنة، سائق مقيم عزبة طه السبع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمنزله وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن دافعه لذلك اعتقاده بأن المجني عليه وراء الوشاية به بتعدد علاقاته النسائية بمحيط عمله واختلاسه لبعض المهمات الخاصة بالعمل.

وأضاف الجاني أنه قام باستدراج المجني عليه لمنزله بغرض الصلح وقام بتنفيذ جريمته بغرفة أعلى سطح منزله بضربه ببلطة ثم قام بفصل الرأس عن الجسم والأطراف ووضعهم في جوال بلاستيكي وإلقائهم في ترعة الإبراهيمية، ثم قام بلف جثمان المجني عليه ببطانية وإلقاءه بالطريق الدائري.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

الطريق الدائري أمن العثور على جثة قتل شخص رجال الامن النيابة العامة التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«شركات السياحة» تعلن الرسوم المقررة بموسم العمرة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

الأرصاد: طقس السبت بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 10

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى غدًا.. و300 سؤال بـ«بنوك الأسئلة»

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل في دين الله .. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون