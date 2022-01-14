تحقيقات موسعة في واقعة قتل شخص وقطع رأسه بالمنيا

تجري جهات التحقيق بالمنيا، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على أشلاء شاب قتله متهم وقطع رأسه وأطرافه وتخلص منهم في مصرف مائي، وتستمع لأقوال أسرة القاتل والمقتول وشهود العيان.

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم الرئيسي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد حسان، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمد حبشي مدير مباحث المديرية، يُفيد بورود بلاغ لمأمور قسم المنيا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة لذكر مقطوع الرأس والذراعين والساقين وملفوف ببطانية، وملقى خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بالطريق الدائري.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى هشام - س- م ، ٣٠ سنة سائق مقيم مركز مطاي، وبتطوير البحث تمكن رجال الأمن من تحديد مرتكب الجريمة ويدعى، عادل - ا- ف ، ٥٩ سنة، سائق مقيم عزبة طه السبع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمنزله وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن دافعه لذلك اعتقاده بأن المجني عليه وراء الوشاية به بتعدد علاقاته النسائية بمحيط عمله واختلاسه لبعض المهمات الخاصة بالعمل.

وأضاف الجاني أنه قام باستدراج المجني عليه لمنزله بغرض الصلح وقام بتنفيذ جريمته بغرفة أعلى سطح منزله بضربه ببلطة ثم قام بفصل الرأس عن الجسم والأطراف ووضعهم في جوال بلاستيكي وإلقائهم في ترعة الإبراهيمية، ثم قام بلف جثمان المجني عليه ببطانية وإلقاءه بالطريق الدائري.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.