تطور جديد فى واقعة تسمم طلاب الأزهر بأسيوط

انتقل فريق التحقيق من النيابة العامة بمحافظة أسيوط إلى مستشفى الإيمان، لسماع أقوال طلاب جامعة الأزهر المصابين في واقعة التسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة داخل مسكن خارجي بمنطقة الوليدية.

فقد توفي طالب وأصيب 5 آخرون إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يُفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتوفي أحدهم أثناء نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم والإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة "أحمد. م. م"، 20 عاما، مقيم بالمنصورة وتوفي أثناء نقله للمستشفى، "صبري. م. ع" 19 عاما، مقيم بالمنصورة، "أحمد. ه. أ" 19 عاما، مقيم بسوهاج، "محمد. ط. م" 19 عاما، مقيم بالمنصورة، "يوسف. م. ع" 20 عاما، مقيم بالجيزة، "مصطفى. إ. ع" 20 عاما، مقيم بالجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الايمان العام، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.