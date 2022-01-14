الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تطور جديد فى واقعة تسمم طلاب الأزهر بأسيوط

تسمم
تسمم

انتقل فريق التحقيق من النيابة العامة بمحافظة أسيوط إلى مستشفى الإيمان، لسماع أقوال طلاب جامعة الأزهر المصابين في واقعة التسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة داخل مسكن خارجي بمنطقة الوليدية.

فقد توفي طالب وأصيب 5 آخرون إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يُفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتوفي أحدهم أثناء نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم والإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة "أحمد. م. م"، 20 عاما، مقيم بالمنصورة وتوفي أثناء نقله للمستشفى، "صبري. م. ع" 19 عاما، مقيم بالمنصورة، "أحمد. ه. أ" 19 عاما، مقيم بسوهاج، "محمد. ط. م" 19 عاما، مقيم بالمنصورة، "يوسف. م. ع" 20 عاما، مقيم بالجيزة، "مصطفى. إ. ع" 20 عاما، مقيم بالجيزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الايمان العام، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

 

جامعة الأزهر محافظة أسيوط مديرية امن أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة مديرية أمن قسم شرطة طلاب جامعة وجبه غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«شركات السياحة» تعلن الرسوم المقررة بموسم العمرة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

الأرصاد: طقس السبت بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 10

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى غدًا.. و300 سؤال بـ«بنوك الأسئلة»

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل في دين الله .. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون