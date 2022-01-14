الفلبين ترفع حظرًا على الدخول مع استمرار منع السائحين الأجانب

رفعت مانيلا، اليوم الجمعة، حظرا كان مفروضا على دخول المسافرين من 14 دولة وإقليما ذات معدلات إصابة مرتفع بكوفيد- 19، ولكنها شددت على أنه لن يتم السماح بدخول السياح

الأجانب وسط زيادة في الإصابات.

وأعلنت الفلبين عن رفع حظر الدخول، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا من الإصابات بكوفيد- 19، ليصل إلى 37 ألفا و207 حالات اليوم.

وقالت وزارة الصحة إن هذا العدد رفع إجمالي الحصيلة الكلية في البلاد من كورونا منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 12ر3 مليون.

وأضافت أن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 81 حالة لتصل إلى 52 ألفا و815.

وقال المتحدث الرئاسي، كارلو نوجراليس، إنه تم رفع حظر الدخول في الأساس من أجل السماح للفلبينيين في الدول والأقاليم المدرجة على "القائمة الحمراء" بالعودة للبلاد دون الاضطرار لانتظار طائرات العودة للوطن التي تسيرها الحكومة.

وسمح أيضا بدخول الدبلوماسيين والأزواج الأجانب وأطفال الفلبينيين والمسافرين الدوليين الحاصلين على إعفاءات.. ولكن نوجراليس شدد على "أننا لن نفتح بلادنا بعد أمام السياح الدوليين".

وتضم القائمة الحمراء 14 دولة وإقليما، وهي: كندا وأيسلندا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وبورتوريكو ومالطا وكوراكاو و"أنتيجوا وباربودا" وأروبا وغينيا الفرنسية ومايوت وجزر فيرجن الأمريكية وموزمبيق والصومال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن أنه تم تسجيل 37 ألفا و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و129 ألفا و512 إصابة.

وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت قناة «إيه بي إس- سي بي إن» الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم تسجيل 81 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و815 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و811 ألفا و188 شخصا، وذلك بعدما تعافى 9027 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد حالات الإصابة النشطة في البلاد إلى 265 ألفا و509 حالات.