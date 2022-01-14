«واللي ما يشتري يتفرج».. ثامن حكايات الموسم الرابع من «نصيبي وقسمتك»

أعلن المؤلف عمرو محمود ياسين، عن ثامن حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والمقرر انطلاق أولى حلقاتها غد السبت وتحمل عنوان "واللي ما يشري تفرج".

وعلق عمرو ياسين، على صورة البوستر الرسمي للعمل قائلًا: "انتظروا ثامن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك في الموسم الرابع (واللي ما يشتري يتفرج)، من السبت للأربعاء عبر شبكة قنوات On ومن الأحد، للخميس على MBC1".

وحققت حكاية "اعمل نفسك ميت" نجاحًا كبيرًا بعد عرضها مؤخرًا، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

وشارك في بطولة الحكاية الأخيرة للمسلسل كل من؛ مي سليم، حازم سمير، ميدو عادل، محمد مهران، ريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيرى، وهي سابع حكايات المسلسل حتى الآن، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

وعرضت قناة ON حتى الآن 6 حكايات من المسلسل هي: "النظارة البيضاء" بطولة أمير المصري، كارولين عزمي، مصطفى أبو سريع، وإخراج عصام نصار، وحكاية "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة، نانسي صلاح، رحمة حسن، وإخراج رامي رزق الله، وحكاية "أوضة وصالة" بطولة أحمد عبدالعزيز، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، ومن إخراج عصام نصار.

كما عُرِضَ أيضًا حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هاني عادل، ميرنا نور الدين، حمزة العيلى، وإخراج عصام نصار، وحكاية "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبدالله، إسلام جمال، منة فضالي، وأحمد رفعت، وبسمة داود، وحكاية "انسى روحي وياك بطولة ميرهان حسين، محمد عز، لورا، أيمن عزب، مروى الأزلى، وإخراج عصام نصار.