الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات في إصابة 4 في حادث تصادم بطريق اللحوم بالبحيرة

حادث
حادث

تباشر النيابة العامة، اليوم الجمعة، إجراءاتها في إصابة أربعة أشخاص بإصابات بالغة إثر اصطدام تروسيكل بآخر في طريق اللحوم أبو المطامير بالبحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من المستشفى العام بوصول كل من مكاريوس موريس غنيم ٣٧ سنة مقيم قرية اللحوم، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وعصمت رمضان عثمان ١٨ سنة مقيم  قرية اللحوم مصاب بكسر بالساق الأيمن، وعلي محمد علي ٢٢ سنة مقيم قرية الحرية مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وإبراهيم حسن الشافعي ٢٢ سنة مقيم قرية الحرية باشتباه مابعد الارتجاج إدعاء حادث سير.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين قرروا وقوع اصطدام تروسيكل بآخر بطريق قرية اللحوم أبوالمطامير ما تسبب في إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق المستشفى العام حادث تصاد جهات التحقيقات حادث تصادم البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«شركات السياحة» تعلن الرسوم المقررة بموسم العمرة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

الأرصاد: طقس السبت بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 10

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى غدًا.. و300 سؤال بـ«بنوك الأسئلة»

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل في دين الله .. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون