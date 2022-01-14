طلب التحريات في إصابة 4 في حادث تصادم بطريق اللحوم بالبحيرة

تباشر النيابة العامة، اليوم الجمعة، إجراءاتها في إصابة أربعة أشخاص بإصابات بالغة إثر اصطدام تروسيكل بآخر في طريق اللحوم أبو المطامير بالبحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من المستشفى العام بوصول كل من مكاريوس موريس غنيم ٣٧ سنة مقيم قرية اللحوم، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وعصمت رمضان عثمان ١٨ سنة مقيم قرية اللحوم مصاب بكسر بالساق الأيمن، وعلي محمد علي ٢٢ سنة مقيم قرية الحرية مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وإبراهيم حسن الشافعي ٢٢ سنة مقيم قرية الحرية باشتباه مابعد الارتجاج إدعاء حادث سير.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين قرروا وقوع اصطدام تروسيكل بآخر بطريق قرية اللحوم أبوالمطامير ما تسبب في إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.