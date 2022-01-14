الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدا.. استئناف محاكمة محامي كريم الهواري في إتلاف كاميرات حادث «الشيخ زايد»

محكمة
محكمة

تستأنف محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت نظر جلسات محاكمة محاميي كريم الهواري، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم “الشيخ زايد”  المتهم فيه موكلهما.

ويواجه المتهمان في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".

كما يواجهان اتهامات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات، على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة، التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها  لمدة4 أيام على ذمة التحقيقات. 

و واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق. ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

استئناف محاكمة الهواري محاميى المتهمين اتلاف كاميرات الشيخ زايد

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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