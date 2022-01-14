حبس «ديلر» يروج الحشيش في الإسكندرية

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس تاجر مخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار وترويج وحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية، وإرسال عينة من المخدر المضبوط بحوزته للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل حول المادة المخدرة.

كانت قد وردت معلومات لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تفيد بقيام أحد الأشخاص، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي،وهاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.