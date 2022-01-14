الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1309 حالات في قافلة طبية بقرية أبنود

قافلة طبية
قافلة طبية

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبنود التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من  الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٣٠٩ حالة بواقع "٣٩٢ حالة جراحة العيون، ٣٧٩ حالة طب أطفال، ٣١٤ حالة أمراض باطنة، ١٠٠ حالة جراحة عامة، ٧٢ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٢ حالة تنظيم أسرة".


وأضاف الداودي محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ١١١ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٤ مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.


ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، خلال بيان صحفي،  إلى أن هذه القافلة تعد ثانى قافلة تنظمها المديرية منذ بداية العام الميلادى الجديد، حيث تم الكشف على ١٠٠٤ حالات خلال القافلة الاولى، مؤكدا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجا في جميع ومختلف أنحاء قري ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا التسع.

مستوى وزارة الصحة الكشف الطبى الصحة الاول خلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«شركات السياحة» تعلن الرسوم المقررة بموسم العمرة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

الأرصاد: طقس السبت بارد نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 10

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى غدًا.. و300 سؤال بـ«بنوك الأسئلة»

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل في دين الله .. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون