الكشف على 1309 حالات في قافلة طبية بقرية أبنود

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبنود التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٣٠٩ حالة بواقع "٣٩٢ حالة جراحة العيون، ٣٧٩ حالة طب أطفال، ٣١٤ حالة أمراض باطنة، ١٠٠ حالة جراحة عامة، ٧٢ حالة أمراض نساء وتوليد، ٥٢ حالة تنظيم أسرة".



وأضاف الداودي محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ١١١ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٤ مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.



ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، خلال بيان صحفي، إلى أن هذه القافلة تعد ثانى قافلة تنظمها المديرية منذ بداية العام الميلادى الجديد، حيث تم الكشف على ١٠٠٤ حالات خلال القافلة الاولى، مؤكدا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجا في جميع ومختلف أنحاء قري ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا التسع.