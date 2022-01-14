«الشرقاوي»: ختام منتدى شباب العالم يؤكد توجهنا لإفريقيا

أكد يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة التي جاءت بعد غياب وتوقف بسبب جائحة كورونا، والتي عقدت في شرم الشيخ في الفترة من 10- 13 يناير 2022، جاءت نسخة قوية متميزة تنظيميا وأداءً شكلًا وموضوعًا.

وأشار الى المنتدى ناقش العديد من النقاط والمحاور الهامة جدا على صعيد اهتمامات الشباب العالمي وما يجري على الساحة العالمية من قضايا اقتصادية ومالية وجغرافية ولعل ما يتعلق بالسلام والأمن الاجتماعي والتضامن الإنساني وقضايا التمويل وريادة الأعمال والمياه وتحلية المياه والتغيرات المناخية والصحة وكيفية الربط بين الموضوعات التي من شأنها الخروج بالعديد من الإيجابيات والتوصيات والمقترحات القابلة للتنفيذ والناجمة عن حوار مجتمعي دولي هادف لقضايا مصيرية هامة.

وتابع الشرقاوي أن ما جاء من توصيات في ختام المؤتمر يحمل العديد من المعاني، فهناك توصية هامة على رأس التوصيات وهي إنشاء مجلس أعمال للمشروعات والتعاون في مجال المشروعات الاقتصادية في دول القارة الافريقية يضم رواد ورجال الأعمال وهذا من وجهة نظري موضوع في غاية الاهمية لخلق نوعًا من التكامل الاقتصادي.

النواحي الاقتصادية والاستثمارية

وأوضح ان هذا يؤكد رؤيتنا قبل عامين عندما انطلقنا نحمل نفس الهدف ونفس التوجه واستطعنا ان نشكل اكثر من 200عضو من مجتمع الأعمال المصري منهم 45٪؜ من رواد وشباب الأعمال و20٪؜ من سيدات الاعمال وأكثر من 35٪؜ من رجال الأعمال وتم تشكيلهم في 22 لجنة نوعية متخصصة لتغطية كافة اوجه المشروعات والنواحي الاقتصادية والاستثمارية منهم لجنة مخصصة لرواد الأعمال ولجنة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا وصلنا لوجود أكثر من ١٥ ممثلا من دول القارة داخل بلادهم ليكونوا مكاتب ممثلة لخدمة مشروعنا الافريقي الذي يحمل منهجية جديدة ترتكز علي ترسيخ ايمان جيل جديد من مجتمع المال والاعمال بهذا التحول وهذا الفكر مع دمجه بالخبرات المنتقاة في معظم القطاعات وخلق التنوع المطلوب.

كما استعرض الشرقاوي أهمية التوصيات التي تتتعلق بقضايا الموارد المائية وكيف يمكن لدرجها على الأجندة العالمية عاكسًا حلول تخلق الطمأنينة والاستدامة لمجتمع الاستثمار المباشر الدولي الذي يهمه امن الموارد المائية في قطاع حيوي مثل قطاعات الزراعة والامن الغذائي، وهذا يكتمل ايضا بالتوصية المتعلقة بتوطين تكنولوجيا تحلية المياة في دول العالم التي تعاني من الفقر المائي وهذا يخدم طرق التصنيع المختلفة والآليات والمعدات والأدوات المستخدمة في محطات تحلية المياة وكذا الاستثمارات في هذه القطاعات من مصانع ومراكز بحثية ويفتح فرص عملا ويعمل علي تعويض العجز المائي.

وأشار، إلى خطتنا المقبلة خلال عام 2022، تتضمن العديد من التوصيات وستبني مناقشتها مع مجتمع المال والأعمال الإفريقي بشكل يعمق الهدف ويضمن التنفيذ المتكامل للتوصيات بالتنسيق بين القطاع الحكومي والخاص الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني النظيرة.

وقال، إنه يتضمن عملنا دور في التواصل كمنظمة اعمال مع جهات التمويل والائتمان والجهات المانحة العالمية لبحث سبل مساعدة الدول الفقيرة في القارة، وفي ذات الأمر وما جاء في توصيات المؤتمر أننا عازمون على تقديم أوراق عمل متنوعة ومتعددة فيما يتعلق بشان التغييرات المناخية وادراج رواد الأعمال علي قائمة المشاركين في ايجاد تعاون لحلول في هذه القضية الهامة وتاثيراتها المستقبلية.