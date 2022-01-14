رئيس جامعة كفرالشيخ: نجاح منتدى الشباب يعكس اهتمام القيادة السياسية بدورهم

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم، يعكس اهتمام السيد الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع والحوار جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن منتدى شباب العالم يعد فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، من خلال مشاركاتهم ومداخلاتهم خلال الفعاليات، حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، و كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم.

وأوضح دسوقي، أن المنتدى أصبح منصة حوارية مهمة للشباب حول العالم وفي مصر للتعبير عن أرائهم وأفكارهم وابتكاراتهم، مؤكدا قدرة مصر على حرفية الإدارة ودقة التنظيم وعرض برامجها التنموية، كما أكد أن برامج حياة كريمة باتت واقعا ملموسا في القرى.

كما أشاد بنجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا مشيدا بالمجهود الكبير الذي بذله فريق العمل واتخاذ إدارة المنتدى الم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الأنشطة.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلى مشاركة اتحاد طلاب الجامعة ممثلا في الطالب إسماعيل إبراهيم رئيس الاتحاد، مؤكدا أهمية المشاركة الطلابية في المنتدى، وتأتى مشاركة اتحاد الطلاب إيمانًا من إدارة الجامعة بضرورة مشاركة الطلاب في قضايا المجتمع للنهوض بمستواهم الثقافي و تعزيز إدراكهم ووعيهم.

يشار إلى أن المنتدى يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.