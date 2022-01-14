«مودرنا»: جائحة كورونا قد تتحول إلى مرض متوطن في 2022

ذكر نوبار أفيان، أحد مؤسسي شركة مودرنا للصناعات الدوائية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أن جائحة كورونا يمكن أن تبدأ في التحول إلى مرحلة المرض المتوطن في 2022 ولكن هذا يتوقف على قرارات يتم اتخاذها عبر العالم، مضيفا أن الدول سوف تحتاج إلى البقاء متيقظة جراء انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وقال إن الجرعة المعززة المضادة لأوميكرون من شركة مودرنا يمكن أن تبدأ في دخول مرحلة التجارب خلال أسابيع.

وفيما يتعلق بما إذا كانت الجرعات المعززة سوف تكون مطلوبة في الربيع مقابل الخريف، أوضح أن مسؤولي الصحة والشركة مازالوا بحاجة لاستبيان هذا السؤال.

وأضاف أنه يجب ترتيب الأعمال اللوجيستية لإيصال اللقاحات لكافة أنحاء العالم، مشيرا إلى وفرة الإمدادات في بعض الدول.

وتابع أن أغلب البيانات تشير إلى أن اللقاحات، وبخاصة لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (ام ار ان ايه)، توفر حصانة أقوى من العدوى الطبيعية.

ويشار إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل قال في وقت سابق الأسبوع الجاري إنه يتوقع الحاجة إلى جرعة معززة أخرى ضد كوفيد في الخريف، ومن المرجح أن تحتوي على مكون موجه لأوميكرون.

وقد كشفت دراسة دنماركية، نشرتها المجلة الطبية البريطانية، عن أن لقاح «موديرنا» المضاد لمرض كوفيد-19 قد يسبب التهابا في عضلة القلب، وهو أثر جانبي نادر جدا، بمعدل أربع مرات أكثر من لقاح «فايزر بيونتيك».

وانخفضت أسواق المال انخفاضًا حادًا بعدما قال رئيس شركة موديرنا للأدوية إن اللقاحات الحالية المضادة لكوفيد-19 ستكون أقل فاعلية في مواجهة سلالة «أوميكرون» الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، لكنها تعافت بقوة بعدما أدلى مسئولون أوروبيون بمزيد من التصريحات المطمئنة.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك، للبرلمان الأوروبي، إن اللقاحات الحالية ستظل توفر حماية.