«التأمين الصحي» ينتهي من تطوير عيادة على بن أبي طالب بطنطا

أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، الانتهاء من تطوير عيادة على بن أبى طالب بطنطا، حيث ارتكز العمل بالأساس على تطوير نظم العمل وتوفير استراحات للمرضى، وفتح منافذ جديدة لصرف الدواء للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام، وتركيب شاشات للتثقيف الصحي وتطوير البنية التحتية عن طريق استكمال أعمال الإنارة والدهانات ورفع الكهنة والمخلفات.

وقال جلال، إنه إلى جانب التوسع في التعاقد مع الأطباء لسد العجز، وتنظيم جداول عمل ومواعيد تواجد الأطباء، وتشغيل الحجز الإلكتروني وعمل كروت بألوان مختلفة لكل عيادة، تسهل حركة دخول المرضى قبل توقيع الكشف الطبي، وتطوير الجهاز الإداري من خلال عمل كل دور بالعيادة كوحدة إدارية منفصلة لتوزيع العمل بشكل تكاملي، وتفعيل دور الخدمة الاجتماعية والخدمات المعاونة لتوجيه وحسن معاملة المترددين وعمل لوحات إرشادية ومنافذ للدخول والخروج لتنظيم حركة المترددين، في إطار تطوير أسلوب العمل للوصول لأفضل خدمة طبية.

وأضاف أنه جرى إدخال خدمات تخصصية لمرضى السكر وخدمات تنظيم الأسرة وتجهيز عيادة صحة المرأة في إطار المبادرات الرئاسية لرئيس الجمهورية، لافتا أنه يجرى حاليا دراسة تخصيص أرقام تليفونات لحجز الكشف الطبي، وتحديد مواعيد لحجز الاستشاري بعيدة عن مواعيد العمل بالعيادات، ومن المقرر استكمال أعمال التطوير خلال الشهر الجاري، لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الاعتماد لخدمة جمهور الهيئة من المواطنين.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، انتهاء مرحلة تطوير الرعايات وغرف عمليات مستشفى المجمع الطبى بطنطا، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأضاف أنه يجرى حاليا تطوير قسم المناظير والخدمات المعاونة ،وسوف ينتهي العمل من تطوير وحدة المناظير خلال أسبوعين، ومن المقرر بدء تشغيل الرعايات والعمليات خلال شهر بعد استكمال مرحلة التجهيزات وتوفير المستلزمات.

وأشار مدير الفرع، إلى أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من مراحل التطوير خلال أربعة أشهر ليصبح مستشفى المجمع الطبى، جاهزا لتقديم الخدمات العلاجية والمتقدمة لجمهور الهيئة من المواطنين.

