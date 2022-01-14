ضبط 3 مسؤولين عن مخازن بدون ترخيص بـ2 طن سلع فاسدة بالدقهلية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة، بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية على الأسواق، لملاحقة جرائم الغش التجاري، والمتلاعبين في الأسعار، والتصدي للبضائع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تهدد صحة المواطنين.

وأسفرت جهودها عن ضبط 26 قضية، أبرزها: ضبط 75 كرتونة شيكولاتة بإجمالي 10800 قطعة بإجمالي وزن 400 كيلو جرام، غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مصدرها، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طلخا.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن محل تمويني، كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، لحيازته وتجميعه مقررات تموينية تقدر بمبلغ 14633 جنيهًا بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

وتمكنت الحملات من ضبط 1.750 طن دقيق بلدي للتصرف فيها بالسوق السوداء، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز بلدي مدعم كائن، بدائرة مركز شرطة شربين.