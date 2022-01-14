الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بجرح قطعي في الرأس.. التحقيق في وفاة رضيع أثناء ولادة قيصرية بالشرقية

جرح قطعي في رأسه
جرح قطعي في رأسه أثناء عملية ولادة قيصرية

تباشر النيابة العامة، اليوم الجمعة، التحقيق في بلاغ بوفاة مولود داخل أحد المراكز الطبية الخاصة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر إصابته بجرح قطعي في رأسه أثناء عملية ولادة قيصرية واتهام للطبيب وآخرين بالتسبب في وفاة المولود.

وعن التفاصيل شعرت زوجة  بآلام الولادة فسارع زوجها باصطحابها إلى مركز طبي خاص بمدينة العاشر من رمضان وأثناء إجراء جراح قيصرية لها لإتمام عملية الولادة أصيب المولود بجرح قطعي في الرأس وفشلت محاولات إنقاذه وبعد مرور 7 أيام من عملية الولادة  وتوفي الطفل الرضيع.

 وتقدم زوجها العامل باليومية، ببلاغ إلى نيابة العاشر من رمضان ضد الطبيبة واتهمها فيه بالإهمال أثناء قيامها بإجراء الولادة القيصرية لزوجته وإصابة المولود بجرح قطعي في رأسه أودى بحياته، تولت النيابة التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لفحص جثة الرضيع وتحديد سبب وفاته والتصريح بدفن الجثة.

مولود محافظة الشرقية قطعي في رأسه ولادة قيصرية الطفل مدينة العاشر

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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