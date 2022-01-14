الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1470 مواطنًا في قافلة ضمن «حياة كريمة» ببنى سويف

القافلة
القافلة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار يومي "الأربعاء والخميس 12 و13 يناير الجاري" بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1478 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  53، معمل طفيليات 54، حالات  الأشعة 6، استصدار 5 قرارات علاج على نفقة دولة، تحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية حالة واحدة.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأشار د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.

بني سويف وزارة الصحة اكثر احتياجا الخدمة الطبية القوافل

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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