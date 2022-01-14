حبس سائق قتل زميله وقطع جثته بـ «منشار وساطور وبلطة»

قررت النيابة العامة في المنيا، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زميله في العمل والتمثيل بجثته، وإجراء تحليل البصمة الوراثية لأشلاء جثة المجني عليه وتجميعها وصرحت بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

- اعترافات المتهم

وخلال التحقيق اعترف المتهم "ع. ف" 59 سنة مقيم بعزبة طه السبع المنيا، بقتل المجني عليه "هـ. س" 30 سنة سائق مقيم مركز مطاي، وعلل جريمته بقيام المجني عليه والإساءة لسمعته والوشاية لزوجته بتعدد علاقاته النسائية بمحيط عمله واختلاسه لبعض المهمات الخاصة بالعمل.

واعترف المتهم تفصيليا بقيامه باستدراج المجني عليه لمنزله للصلح" وأنه عقد العزم وبيت النية على وقام تنفيذ جريمته وعندما انفرد بالمجني عليه بغرفة أعلى سطح منزله سدد له ضربه ببلطة ثم قام بفصل رأسه عن جسمه، وقام بتقطيع الأطراف ووضعهم في جوال بلاستيكي والقائهم في مصرف مائي، ثم قام بلف جثمان المجني عليه ببطانية بإلقائه بالطريق الدائري.

كان الأهالي بالمنيا ابلغوا الشرطة بالعثور علي جثة مجهولة لرجل مقطوع الرأس والذراعين والساقين، وملفوف ببطانية وملقى خلف مجمع مدارس كفر المنصورة بالطريق الدائري، و تم تشكيل فريق بحث وتحديد هوية المجني عليه، وبتتبع القاتل تم تحديده.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبطه بمنزله، وبإرشاده تم العثور وتجميع أشلاء جثة المجني وضبط أسلحة الجريمة " منشار، بلطة، ساطور".