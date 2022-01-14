الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادى زفتى على الانتخابات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادى زفتى الرياضى التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، وسط طقس غير مستقر وسقوط أمطار خفيفة منذ، صباح اليوم، 
حيث تقام الانتخابات وسط تأمين أمني و تحت إشراف قضائي كامل.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادى زفتى من لهم حق التصويت 5689 عضوًا تم توزيعهم على 10 لجان بصناديق زجاجية وكل لجنة تحت إشراف قاض.

ويتنافس على منصب الرئيس كل من رئيس مجلس الإدارة الرئيس الحالي المحاسب مصطفى الشوربجي، و سامح السنطيل المحامي، ورشاد محمد رشاد المحامي، و على منصب نائب الرئيس يتنافس ثلاثة مرشحين هم  نجوى سالم المحامية، وحسن ثابت، وسامح الوشاحي.

وينافس على أمانة الصندوق  أمين الصندوق الحالي أحمد عكاشة، و وليد عاصم، وفي العضوية فوق السن سيتنافس 14 مرشحا للفوز بـ 5 مقاعد فقط، وهم  أيمن العشري، وحمدي أبو إبراهيم، ومنير ماهر، والسيد الجز، وسامح ناصف، ومحمد هداية، ومحمود الزيني، وطارق الصيفي، ومحمد الفوال، والإعلامي حسام فوزي جبر، وتامر أمين، وسامح ناصف، وحسام إمام، ومحمد الجزار، والمهندسة نجوى كشك. 
أما تحت السن فيتنافس 5 مرشحين على مقعدين، وهم عمرو جاد، وأحمد البشلاوي، وكريم الشيخ، وأحمد السباعي، ومحمد عجاج.
كما استعدت إدارة النادي بعمل خيمة ضد الأمطار تحسبًا لتقلبات الطقس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتخصيص باب لدخول الأعضاء، والخروج من باب آخر عقب التصويت منعًا للزحام الشديد. 

بالصور توافد اعضاء الجمعية العمومية لنادي زفتى على الانتخابات رغم الطقس الغير مستقر

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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