الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. أول ندوات شوامخ المحققين بدار الكتب في 2022

دار الكتب
دار الكتب

تحتفي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة دكتورة نيفين محمد موسى، بشوامخ المحققين ممن أفنوا أعمارهم في تحقيق التراث المخطوط وتقديمه للقراء والباحثين ومحبي التراث.

 

وفي سبيل ذلك خصص مركز تحقيق التراث بالهيئة سلسلة من الندوات بعنوان "شوامخ المحققين" بدأت نهاية العام الماضي. 

 

وتبدأ أولى الندوات خلال هذا العام بندوة حول الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ويتحدث فيها الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا، ويديرها الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور. تقام الندوة في تمام الثانية عشر من ظهر الخميس الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٢، بقاعة على مبارك للندوات في مقر دار الكتب والوثائق بكورنيش النيل.

 

ومن المقرر استمرار سلسلة ندوات شوامخ المحققين خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ على النحو التالي:

 

تقام ندوة عن "ديخويه" ويتحدث فيها الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد السيد. تقام الندوة في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٢. 

 

وتقام ندوة عن الدكتور عبد الرحمن بدوي، يتحدث فيها الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، والدكتور حسام عبد الظاهر. تقام الندوة في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢.

 

وتقام ندوة عن عبد الفتاح الحلو يتحدث فيها الدكتور عبد الكريم جبل، وذلك في الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢.

 

دار الكتب والوثائق

يذكر أن اتخذت دار الكتب عدة مسميات رسمية: فكان اسمها عند نشأتها سنة 1870 "الكتب خانة الخديوية"، ثم "دار الكتب الخديوية" (1892- 1914)، ثم "دار الكتب السلطانية" (1914– 1922)، ثم "دار الكتب الملكية" ( 1922- 1927)، ثم دار الكتب المصرية (1927- 1966)، ثم "دار الكتب والوثائق القومية" (1966- 1971)، ثم "الهيئة المصرية العامة للكتاب" (1971- 1993)، وأخيراً أطلق عليها "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" منذ (1993 وحتى الآن).

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية دكتورة نيفين محمد موسى شوامخ المحققين الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد دكتور أيمن فؤاد السيد دكتور عبد الرحمن بدوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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