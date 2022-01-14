الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: الشطر الشمالى أطلق صاروخين باتجاه الشرق

الشطر الشمالي أطلق
الشطر الشمالي أطلق صاروخين

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت صاروخين يشتبه بأنهما باليستيان من أقليم بيونجان الشمالي باتجاه الشرق.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، اليوم الجمعة، عن مسئول كوري قوله: «إن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعًا طارئًا بعد فترة وجيزة من إطلاق كوريا الشمالية ما يبدو أنه صاروخان باليستيان باتجاه الشرق، في ثالث استعراض للقوة لكوريا الشمالية هذا الشهر».

وأوضح المسئول الكوري الجنوبي أن سول وواشنطن تتعاونان لتحليل المعلومات الاستخبارية المختلفة حول تجربة كوريا الشمالية للأسلحة.

وأطلقت كوريا الشمالية ما تزعم أنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في 5 يناير، في سعي واضح للحصول على أسلحة متطورة جديدة، وسط جمود المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد المتورطين في برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

كما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم، قذيفة من المحتمل أنها صاروخ باليستي باتجاه الشرق، جاء ذلك قي نبأ عاجل بثه تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، مشيرا إلى أن الوزارة تحلل الوضع.

وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية عن أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي، ليصبح بذلك ثاني صاروخ في أقل من أسبوع، بعدما تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في أواخر العام الماضي، بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، إنه من المرجح أن تكون المقذوفة قد قطعت أقل من 700 كيلومتر، على افتراض أنها حلّقت في مسار صاروخ باليستي تقليدي.

وأطلق قذيفة واحدة على الأقل باتجاه الشرق من الداخل حوالي الساعة 7:25 صباحًا، ويُقدر أنها سقطت في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وقالت الحكومة اليابانية إنه لم ترد تقارير بشأن أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات.

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وائل لطفي

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