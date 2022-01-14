الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» يتابع التزام قائدي الدراجات البخارية بارتداء الخوذة

الخوذة
الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحريرعدد 3000 مخالفة لقائدي الدراجات النارية- الموتوسيكل-  لعدم ارتداء الخوذة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى جميع المحافظات.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

 

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية حملات مرورية إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات قائدي السيارات

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وائل لطفي

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