الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج: أحلام الشباب أصبحت حقيقة في عهد الرئيس السيسي

محمد حسن رئيس اتحاد
محمد حسن رئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج

قال محمد حسن رئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج، ومقرر طلاب "من أجل مصر" بجامعة سوهاج وأحد المشاركين في النسخة الرابعة بمنتدى شباب العالم، أن أحلام الشباب أصبحت حقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقادة شباب العالم على أرض السلام والمحبة مدينة شرم الشيخ لتبادل الرؤى والمبادرات ودعوة العالم أجمع لمبادئ التسامح والسلام والتآخي. 

وأشار حسن إلى أن المنتدى بات منصة حوار وتواصل بين شباب العالم ومن الضروري أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا، إذ يعكس إيماننا بأن الاختلاف هو يقين بحكمة الخالق سبحانه وسره في الكون دون تمييز هذا الاختلاف. 

ولفت إلى أن المنتدى شهد العديد من الجلسات الحوارية على مدار ثلاثة أيام، وذلك بحضور القيادة السياسية مثل جلسة مواجهة التغيرات المناخية، والجلسة المختصة بمستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد جائحة كورونا، وجلسة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الجلسات التي ناقشت موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد أن مصر ملتقى الحضارات والثقافات وأننا نسير على الطريق الصحيح للتنمية والتطوير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد حسن بما شهده اليومين الأول والثاني من فعاليات بشأن مواجهة التغيرات المناخية، والجلسة المختصة بمستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد جائحة كورونا، وجلسة مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الجلسات التي ناقشت موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.. كل هذا و ذلك يؤكد للعالم كله إن مصرنا الحبيبة تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي على طريق التنمية الصحيحة و السليمة و نخص بالذكر مبادرة حياة كريمة، وخطة عمل الدولة وتنمية مصر 2030 التي تؤكد على مدى وعي  القيادة التنفيذي والسياسية بمشاكل وهموم المواطن.

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عبد الفتاح السيسي مشكلات التكنولوجيا تحقيق جلسة الدولة جامعة تطوير حكم باب التغيرات المناخية منتدى شباب العالم

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