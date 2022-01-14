الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة رئيسة وزراء السويد بكورونا

ماجدالينا أندرسون
ماجدالينا أندرسون

أعلن المتحدث باسم رئيسة وزراء السويد "ماجدالينا أندرسون"، إصابة رئيسة الوزراء بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

وقال المتحدث باسم رئيسة وزراء السويد، لوكالة "تي.تي" للأنباء، إن الفحوص أكدت إصابة رئيسة الوزراء بفيروس كورونا، فيما تجتاح موجة متزايدة من الإصابات البلاد، بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى.

ونُقل عن المتحدث قوله: "أثبتت الاختبارات السريعة إصابة رئيسة الوزراء بكوفيد-19، فيما تتبع التوصيات الحالية وستمارس عملها من المنزل".

وأعلنت الحكومة السويدية، تطبيق إجراءات مشددة بشكل أكبر للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وذلك بعد زيادة عدد الإصابات المؤكدة. 

وأعلنت الحكومة إغلاق الحانات والمطاعم المرخص لها تقديم المشروبات الروحية في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ووضعت حدا أقصى للتجمعات بهذه المنشآت بواقع 8 أشخاص. 

وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات اتخذت لمنع تحميل  نظام الرعاية الصحية أعباء إضافية.

رئيسة وزراء السويد السويد المتحور أوميكرون أوميكرون كورونا

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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