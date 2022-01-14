افتتاح معرض «المهرجان» لأمينة سالم بجاليري مصر.. الأحد

يحتفي جاليري مصر بحي الزمالك، بباكورة عروضه في عام 2022، حيث يفتتح معرض الفنانة أمينة سالم، تحت عنوان "المهرجان"، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام السابعة مساءً بحضور كوكبة من الفنانين والنقَّاد وأساتذة كليات الفنون والشخصيات العامة، ويستمر المعرض حتى 3 فبراير المقبل بجاليري مصر بحي الزمالك.

وعن المعرض الجديد، قال الفنان محمد طلعت، مدير الجاليري: "هو أحد أهم عروض الجاليري هذا الموسم، لذا وقع الاختيار عليه لبداية عروضنا في العام الجديد.. ويتميز بالمزج بين التصوير والنحت، وأسلوب الفنانة أمينة سالم، التي تحرص على نسج موضوعاتها في إطار من البهاء والجمال خاصة أنها تهتم بالجسد الأنثوي وتفاصيله الغنية، فضلًا عن غلبة مشاعر الحنين للماضي التي تعكسها كلاسيكية المظهر لأبطالها، وتمنحها مساحة رحبة لحرية التجريب والمعالجة والتوظيف لمزيد من الدهشة لدى المُتلقي".

وأكد طلعت، أن المعرض يقدم عرضًا ثريًا يحمل الكثير من المُثيرات البصرية التي تدعو للتأمل والربط بين جميع مكونات البناء الفني.

أمينة محمد صلاح سالم، من مواليد عام ١٩٨١، تعيش وتعمل بالقاهرة كمصورة، وتمثل المرأة العنصر الأساسي في أعمالها، باستخدام تكوينات متنوعة لتقدم مشاهد تنتمي للماضي أو الحاضر، معبرة عن استقلال المرأة المعاصرة.

وتستخدم أمينة، الألوان الزيتية كأساس لأعمالها مع إضافة كولاج وخامات أخرى لتظهر البصمة الخاصة لكل مجموعة من أعمالها، كما تلجأ لاستخدام الخط العربي للإيحاء برسائل سرية وغير مباشرة كانعكاس للمرأة الشرقية في تناقض مع المرأة المعاصرة الواضحة والصريحة.

وتسعى أمينة باستمرار، لتجريب تقنيات مختلفة لتضيف للوحة طبقات وأبعاد متعددة، أو تلجأ لإضافة خامات غير متوقعة أو اعتيادية لبلوغ اسلوبها بوضوح.

وبدأت ممارسة التصوير منذ سن مبكرة مما قادها للالتحاق بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة بعد حصولها على بكالوريوس في الإعلام ٢٠٠٤، كما درست تحت إشراف مجد السجيني، سعيًا لدراسة معمقة في الرسم والتصوير.