غيوم وطقس متقلب على الإسكندرية في ثاني أيام «الفيضة الكبرى»

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسًا متقلبًا على جميع الأنحاء، حيث غطت الغيوم سماء عروس البحر، دون سقوط أمطار في ثاني أيام نوة الفيضة الكبرى، والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر لمدة 6 أيام.

وأعلنت شركة الصرف الصحي، أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانًا على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 60-70% تقريبا.

وشهدت الإسكندرية، أمس الخميس، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة، في أول أيام نوة الفيضة الكبرى، فضلًا عن نشاط في حركة الرياح، وارتفعت الأمواج في بعض شواطئ المحافظة.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، منذ مساء الأربعاء الماضي، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.

وأكد «نافع» على الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلى رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من صباح باكر الخميس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

كما شدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واستمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة على مدار 24 ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف.