الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 عصابة بكافة المحافظات خلال أسبوع

عصابة
عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات، من القبض على 17 عصابة سرقة مساكن وسيارات ودراجات نارية خلال الـ7 أيام الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أن عدد المتهمين في التشكيلات العصابية التي تم ضبطها خلال هذا الأسبوع، بلغ 52 متهمًا؛ ارتكبوا 29 حادث سرقات متنوعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الأسلحة النارية البلطجة الداخلية أمن الإجراءات القانونية ضبط الخارجين على القانون مديريات الأمن قطاع الأمن المركزي حملات الأمنية أجهزة الأمنية

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