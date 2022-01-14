الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اصطدمت به سيارة نقل.. التحقيق في سقوط عمود إنارة بإمبابة

سقوط عمود إنارة
سقوط عمود إنارة

سقط عمود إنارة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، منذ قليل اليوم، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأثاث به، مما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات المركونة في الشارع.

و تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط عمود إنارة بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة نقل تحمل أثاث شقة "عفش"، قبل مطلع كوبري الساحل، اصطدمت بالعامود، مما أسفر عن سقوطه، وحدوث تلفيات بعدد من السيارات دون إصابات.

تم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وإخطار الجهة المختصة لإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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