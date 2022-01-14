كتاب مسرحي جديد لـ محمد سيد عمار في معرض القاهرة الـ 53

صدر حديثًا عن دار شمس للنشر والتوزيع، كتاب مسرحي جديد، للكاتب محمد سيد عمار، يحتوي على مونودرامتين، إحداهما شعرية بعنوان (استجواب) والثانية نثرية بعنوان (خباز كوس)، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي، بالتجمع الخامس.

الكتاب يحتوي على مونودرامتان، إحداهما شعرية بعنوان (استجواب) والثانية نثرية بعنوان (خباز كوس)، (استجواب) تدور حول بائعة خضار يلقي عليها القبض أحد المخبرين قسراً ويقودها نحو المخفر وهي خارجة للسوق فجراً، لتستعرض الأحداث كل مظاهر القهر الاجتماعي والسياسي الذي تتعرض له هذه السيدة.

(خباز كوس) هي قصة حقيقية تدور حول خباز يوناني في جزيرة كوس اليونانية والذي يخرج كل يوم صباحاً حاملاً مائة كيلو جرام من الخبز ليُطعم المهاجرين الذين يلقيهم البحر على شواطئ الجزيرة، حتى أنه نال أعلى جائزة للعمل الخيري من الإتحاد الأوروبي، وتستعرض الأحداث سيطرة العالم الغربي على الشعوب المقهورة ومساندتهم للطغاة الحاكمين لدول العالم الثالث.

محمد سيد عمار له العديد من الأعمال المسرحية منها ما مُثِّل على مسارح الدولة مثل: "قبل أن يموت الملك، ثنائية الحلم والسقوط (مسرحية شعرية)، ملك العرب (مسرحية شعرية)، موال العشق والغربة، الشقة، كدب × كدب، الكباش، هكذا يقول الرب (مسرحية من فصل واحد)، المصعد (ديو دراما من فصل واحد)، أبناء الحُبلى (مسرحية شعرية).

حصد العديد من الجوائز منها: جائزة الهيئة العربية للمسرح 2014، جائزة الشارقة للإبداع العربي المسرحي 2003، جائزة أفضل مسرحية من المجلس الأعلى للثقافة المصري 2003، جائزة أفضل مسرحية من مسابقة محمد تيمور المسرحية هيئة الكتاب المصرية 2004 ، جائزة مؤسسة أندلسية للثقافة والعلوم 2000، جائزة أفضل أشعار من مهرجان سوهاج المسرحي 2000، جائزة أفضل نص، وثالث أفضل أشعار، عن نص كدب × كدب من مهرجان نوادي المسرح بالإسماعيلية عام 1999، فازت مونودراما (استجواب ) خاصته بجائزة الترجمة والنشر من جائزة الفجيرة للمونودراما 2017، تم تكريمه في المؤتمر الأول لرابطة الأدباء والشعراء الثقافية ديسمبر 2012، تم تكريمه من مؤتمر القوصية الأدبي ومؤسسة عبد القادر الحسيني الدورة الثالثة مايو 2015.