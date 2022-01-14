الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 48 ساعة.. ضبط 33 متهمًا بالبلطجة والسرقة بالإكراه

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من ضبط 33 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، خلال 48 ساعة.

 وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل شخص على حده، والعرض على النيابة العامة للتحقيق وإجراء شؤونها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة،وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ويجري مواصلة الحملات الأمنية للتصدي للخارجين عن القانون.

الأسلحة النارية سرقة بالاكراه الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اجهزة الامن الخارجين على القانون مديريات الأمن

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وائل لطفي

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