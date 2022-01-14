التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال باستخدام أساليب الدجل والسحر

تباشر النيابة العامة بسوهاج، اليوم الجمعة، التحقيق مع -دجال- متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والسحر والشعوذة وطلبت تحريات المباحث حول نشاطه المؤثم.

وعن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والسحر، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية في الإعلان عن نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد نشاطه الإجرامى دفتر به بيانات المترددين عليه مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وهاتف محمول، والفحص احتوائها على أسماء الأشخاص وبياناتهم وصورهم ووصف لبعض حالات السحر التي يعانون منها والمبالغ المالية المدفوعة وبعض الأحجبة والكتب ومقاطع فيديو مصورة تظهر كيفية وطرق العلاج ومقاطع فيديو تشير إلى نشاط المتهم، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامى.