لأصحاب نظام كيتو الغذائي.. كل ما تريد معرفته عن وحدات «الماكرو»

إذا كنت تتبع نظام كيتو الغذائي، فمن المحتمل أنك سمعت أشخاصًا يتحدثون عن تتبع وحدات الماكرو.

يقول "لون بن آشر" أخصائي التغذية في مركز صحة وفقدان الوزن، إن هناك ثلاث وحدات ماكرو؛ الكربوهيدرات وهي المصدر الرئيسي للوقود في الجسم، والبروتينات التي تدعم تكوين الخلايا ونمو العضلات، والدهون التي تدعم صحة الدماغ وامتصاص الفيتامينات.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظام كيتو الغذائي غالبًا ما يتبعون وحدات الماكرو الخاصة بهم للتأكد من التزامهم بالنظام الغذائي، والذي يؤكد الحصول على معظم السعرات الحرارية من الدهون، وإليك ما يجب معرفته عن وحدات "الماكرو" في نظام كيتو الغذائي.

ما هي نسبة الكيتو الكلية؟

وفقًا لموقع «INSIDER» تتبع حمية الكيتو لفقدان الوزن عادةً توزيعًا شاملاً يتمثل في 60٪ من السعرات الحرارية من الدهون، 30٪ من البروتينات، و10٪ من الكربوهيدرات.

تم تصميم هذا التركيز على الدهون لبدء حالة الكيتو، وهي حالة التمثيل الغذائي حيث يحرق جسمك الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

وتظهر الأبحاث على المدى القصير، أن اتباع نظام كيتو الغذائي له بعض الفوائد، بما في ذلك السيطرة على الجوع وتعزيز فقدان الدهون، أما الآثار السلبية تتمثل في زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل.

كيفية حساب وحدات الماكرو الخاصة بك في نظام الكيتو

في نظام الكيتو، يتم حساب نطاق الماكرو المستهدف باستخدام العوامل التالية:

الجنس: يمكن للذكور عمومًا تناول 50 جرامًا من البروتين والحفاظ على الحالة الكيتونية، بينما يمكن للإناث تناول 40-60 جرامًا والحفاظ على الحالة الكيتونية.

العمر: يتناقص التمثيل الغذائي مع تقدم العمر، لذا قد تحتاج إلى سعرات حرارية أقل مع تقدمك في العمر.

مستوى النشاط: إذا كنت نشيطًا للغاية، فستحتاج إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر من الشخص غير النشط، لذلك قد تحتاج إلى تناول المزيد من الدهون أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي.

وقد يحتاج بعض الأشخاص الذين يتابعون الكيتو لأسباب صحية بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مثل الصرع أو مرض السكري، إلى تتبع وحدات الماكرو الخاصة بهم للتأكد من حصولهم على العناصر الغذائية الكافية.