طلب التحريات في مصرع اثنين وإصابة آخر إثر حادث تصادم بالشرقية

لقي راكبان مصرعهما، اليوم الجمعة، فيما أصيب شخص آخر بإصابات عبارة عن جروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، أثناء استقلالهم سيارة نقل تصادمت مع دراجة نارية، على طريق منيا القمح العزيزية في محافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية في الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مع دراجة نارية، علي طريق منيا القمح العزيزية باتجاه شبلنجة، بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ما أسفر عن مصرع إثنين وإصابة آخر بإصابات متنوعة.

و جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ علي الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وكلفت بالتحري عن الحادث وأسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات، و جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.