الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كن نفسك.. كيف تتوقف عن إرضاء الناس واستعادة قوة شخصيتك؟

استعادة قوة الشخصية
استعادة قوة الشخصية

«هل وجدت نفسك من أي وقت مضى تقول نعم لكل شيء»؟، كثير منا يقلص من احتياجاته ورغباته سعيًا وراء حب الناس، إنه أمر طبيعي تمامًا، لكن إرضاء الناس بشكل مستمر ليس بالأمر الصحي، في كل مرة تتراجع فيها وتسمح للناس بالسير في كل مكان، تفقد قدرًا أكبر من قوتك الشخصية وشعورك بالذات، لذا نوضح لك خلال سطور كيف يمكن التوقف عن إرضاء الناس واستعادة قوة شخصيتك؟

كن مدركًا أنك صاحب السلطة في حياتك

قالت جوليا بوليت هولينبيري، مدربة الثقة لموقع مترو: «أنت مركز تجربتك الخاصة، لا أحد يعرف كيف تشعر وتفكر وتكون أنت، فالشخص الوحيد الذي يمكنه التحدث أو اتخاذ الإجراء المناسب لك - هو أنت، لذا عليك أن تكون مدرك بشكل أساسي أنك الوصي على نفسك ليس أحد غيرك».

تقبل نفسك كما أنت

بدلاً من البحث دائمًا عن التحقق من صحة الآخرين، ماذا لو أحببت نفسك دون قيد أو شرط؟، تقول جوليا: «كلما تقبلت وحب نفسك تمامًا كما أنت، زادت قدرتك على الانسحاب من استثمار الآخرين بقوتك، وإرضائهم».

عليك أن تدرك أنه لا بأس إنه جزء طبيعي من أن تكون إنسانًا غير كامل، وترتكب الأخطاء، لابأس أن تشعر أحيانا بالخوف والإرهاق والارتباك والوحدة والغضب.

قم بإنشاء مجموعة أدوات الثقة الخاصة بك

في بعض الأحيان تمر عليك بعض اللحظات المليئة بالشك الذاتي وتشعر أن كل ما تفعله خطأ، كن مستعدا لهذه الأوقات، جهز نفسك بمجموعة أدوات كاملة من أعمال الرعاية الذاتية، تقول جوليا: «ما تحتاجه هو أدوات عملية، أو كتاب أو فيلم مفيد، أو أشخاص تثق بهم، وربما معالج أو صديق يمكنك التواصل معه عندما تشعر بالإحباط». 

ضع أهدافًا معقولة

تقول جوليا: «التوقعات يمكن أن تكون غير مفيدة وغير لطيفة»، إن محاولة القيام بشيء لا يمكنك القيام به بسهولة يمكن أن تكون محطمة عندما تفشل، ضع لنفسك تحديا معقولا وقابلا للتحقيق.

اهداف الاخرين نفسك احتياجات رغبات شخصية إرضاء الناس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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